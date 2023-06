Essen (ots) -Mit Spannung erwartet der TC Bredeney (http://www.tc-bredeney.de) den Start der Herren Tennis Bundesliga Saison am 09.07.2023. Die aktuellen oder ehemaligen Daviscup-Spieler Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Tim Pütz und Philipp Kohlschreiber stehen erstmals in der Mannschaftsmeldung des TC Bredeney. Die eindrucksvolle Liste der Neuzugänge wird durch weitere Spieler wie Oscar Otte, Rudolf Moelleker, Henri Squire, Tim van Rijthoven, Mats Moraing, Lucas Miedler, Julian Lenz, Tobias Kamke, Bradley Mousley, Yannick Maden, Oscar Moraing und Tom Gentzsch ergänzt, die allesamt im Kader des letztjährigen Tabellendritten stehen.Der Mannschaftsführer und verantwortliche Sportmanager des TC Bredeney, Torsten Rekasch, zeigt sich begeistert von den Neuverpflichtungen und dem starken Kader. "Mit der Verpflichtung dieser hochkarätigen Spieler haben wir unser Team auf ein neues Level gehoben. Wir sind zuversichtlich in dieser Saison bei der Vergabe der Meisterschaft ein gewichtiges Wort mitreden zu können."Das erste Heimspiel des TC Bredeney (Zeißbogen 29, 45133 Essen (https://goo.gl/maps/z5YnTzzbyYbgWPkV9)) findet am 14.07. ab 13:00 Uhr gegen TC Grosshesselohe statt.Die weiteren Heimspiele des TC Bredeney:16.07. ab 11:00 Uhr gegen Kurhaus Lambertz Aachen30.07. ab 11:00 Uhr gegen Badwerk Gladbach HTC13.08. ab 11:00 Uhr gegen Tennis Ewige Liebe BW NeussÜber den TC Bredeney:Der Tennisclub Bredeney ist ein renommierter Tennisverein mit einer langen Tradition im deutschen Tennissport. Die 1. Damen- und 1. Herrenmannschaft spielen in der Bundesliga. Mit seiner modernen 7 Platzanlage und einem erstklassigen Trainerstab besitzt der Verein optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen. Der Club legt großen Wert auf die Förderung junger Talente und den Breitensport. Mit dem Restaurant CozyCourt (https://www.cozy-court.com/) bietet der Familienclub im Essener Süden seinen Mitgliedern und Gästen optimale Bedingungen für den Tennissport. Weitere Informationen finden Sie unter www.tc-bredeney.de.Pressekontakt:Arnfried KlipperTelefon: +49 179 3973638E-Mail: arnfried.klipper@tc-bredeney.deOriginal-Content von: TC Bredeney e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170870/5544490