Die Situation in Russland hat sich zwar zunächst beruhigt, aber die Tatsache, dass es überhaupt so weit kommen konnte, hat bei den Anlegern für einige Bedenken hinsichtlich der künftigen langfristigen politischen Stabilität in Russland gesorgt. Da kurzfristig aber alles beim Alten bleibt, wurde das Thema an der Börse erst einmal abgehakt. Wir stellen den Marktkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...