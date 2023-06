Die Anleger an der Wall Street bleiben vorsichtig angesichts der laufenden Konsolidierung in den US-Indizes. Nach der Monster-Rally rücken die Zins- und Konjunktursorgen wieder verstärkt in den Vordergrund. Es sind vor allem die technologielastigen Indizes S&P 500 und Nasdaq, die nach der impulsiven Rally eine Verschnaufpause einlegen. Auch am Montag setzte sich die jüngste Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...