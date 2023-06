Wien (www.fondscheck.de) - Acatis nutzt schon seit sechs Jahren eine künstliche Intelligenz zur Aktienauswahl - lange bevor das Thema in aller Munde war, so die Experten von "FONDS professionell".Im Interview mit FONDS professionell ONLINE würden Kevin Endler und Eric Endress, die beiden KI-Experten des Vermögensverwalters, erläutern, wo die Maschine an ihre Grenzen stoße. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...