© Foto: picture alliance / D. Kerlekin/Snowfield Photograph | D. Kerlekin



Seit Montag können Anleger die Aktien für den IPO von Nucera zeichnen. Zum Auftakt ist das Interesse groß, aber lohnt sich der Einstieg schon jetzt? Unser Aktien-Experte Markus Weingran ist glaubt an eine Erfolgsstory.

Wie die am Börsengang beteiligten Banken erklärten, überstieg die Nachfrage nach Nucera-Aktien bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist das Angebot - das gilt generell als gutes Zeichen für einen erfolgreichen IPO.

Nucera ist auf den Bau von Elektrolyseuren im industriellen Maßstab spezialisiert. Mit dem Erlös aus dem Börsengang sollen Standorte auf- und ausgebaut werden. Vor allem in Nordamerika, wo man von den massiven Subventionen des "Inflation Reduction Act" der US-Regierung profitieren will.

Am Freitag hatte Konzernmutter Thyssenkrupp die Preisspanne leicht unter den hohen Erwartungen der Marktteilnehmer angegeben. Das Unternehmen kündigte an, bis zu 30,3 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 19 und 21,50 Euro anzubieten.

Handelsstart am 7. Juli

Dies würde den Börsenwert von Nucera auf etwa 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro festlegen, während zuvor eine Bewertung von über drei Milliarden Euro erwartet wurde. Der Börsengang soll Nucera zwischen 500 und 566 Millionen Euro in die Kassen spülen. Die Zeichnungsfrist für die Aktien endet am 5. Juli. Zwei Tage später, am 7. Juli, wird Nucera erstmals an der Frankfurter Börse gehandelt.

Thyssenkrupp möchte durch den IPO seinen Anteil an Nucera auf 50,2 Prozent reduzieren (aktuell sind es noch 66 Prozent). Der Anteil des italienischen Großaktionärs De Nora wird voraussichtlich von 34 Prozent auf 25,6 Prozent sinken.

"Für Anleger, die in ihrem Depot Wasserstoff spielen möchten, ist Nucera mehr als eine interessante Alternative", sagt wallstreetONLINE-Aktienexperte Markus Weingran. "Im Gegensatz zu den üblichen Verdächtigen der Branche ist Nucera bereits profitabel. Dass macht die Tochter von Thyssenkrupp zu einem Top-Pick unter den Wasserstoff-Aktien. Ich gehe davon aus, dass der Börsengang ein Erfolg wird ."

In der Börsenlounge vom vergangenen Freitag vergleicht Weingran Nucera mit den Wasserstoff-Playern NEL und Plug Power. Jetzt die Sendung nochmal ansehen!

Nucera ist erst der zweite große Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Im Februar hatte sich die 1&1-Tochter IONOS aufs Parkett gewagt, allerdings mit wenig Erfolg. Seit ihrem Debüt hat die IONOS-Aktie mehr als 27 Prozent verloren.

Die Thyssenkrupp-Aktie ist schon seit Monaten - möglicherweise auch in Erwartung des Nucera-Hypes - im Aufwind. Seit Jahresanfang hat die Aktie mehr als 23 Prozent zugelegt. Die Baader Bank bekräftige am Montag nochmals ihre Kaufempfehlung für Thyssenkrupp und sieht enormes Aufwärtspotenzial. Analyst Christian Obst legt sein Kursziel bei 16 Euro fest - mehr als doppelt so hoch wie das aktuelle Kursniveau von knapp über sieben Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Tipp aus der Redaktion: Hohe Gewinne in kürzester Zeit? Die FAST BREAK Trading-Strategie deckt die stärksten Chancen rechtzeitig auf und fackelt nicht lange. Jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Jahresabo sichern! Nur für kurze Zeit!