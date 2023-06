1,30 Euro je Aktie oder rund 4,1 Prozent hat Daimler Truck im Juni erstmals in Form einer Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Den Abschlag hat das Papier fast vollständig wieder aufgeholt und gewinnt dank positiver Analystenkommentare auch am Dienstag. Ein Experte stellt bereits die nächsten Maßnahmen zur Kurspflege in Aussicht.So rechnet Stifel-Analyst Alexander Wahl zum Kapitalmarkttag des Lkw-Bauers am 11. Juli mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Daimler Truck hält 4 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...