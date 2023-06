EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG: Start des öffentlichen Rückkaufangebots für bis zu 8.108.761 Muehlhan-Aktien Hamburg, den 27. Juni 2023 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass das öffentliche Rückkaufangebot für bis zu 8.108.761 Muehlhan-Aktien für einen Kaufpreis je Muehlhan-Aktie (ohne Erwerbs-nebenkosten) in Höhe von € 1,75 am 28. Juni 2023, 0:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) beginnt. Die Frist zur Annahme des öffentlichen Rückkaufangebots endet am 6. September 2023, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit). Die weiteren Einzelheiten des Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage ist in deutscher Sprache verfasst und wird heute auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.muehlhan-ag.com/investor_relations/ sowie anschließend im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der Angebotsunterlage erstellt, die ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.muehlhan-ag.com/ investor_relations/ veröffentlicht wird. Zudem wird jedem Aktionär der Gesellschaft auf Verlangen kostenlos eine Kopie der Angebotsunterlage per E-Mail zugesandt. Weitere Informationen erhalten Sie von: Muehlhan AG Investor Relations Frithjof Dorowski Telefon: +49 (0)40 752 71-166 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan?AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Die Muehlhan Gruppe bietet ihren Kunden ein diversifiziertes Spektrum an Industriedienstleistungen: Dienstleistungen für Windkraftanlagen, Oberflächenschutz, Stahlbaudienstleistungen, passiver Brandschutz, Gerüstbau und Isolierungsarbeiten. Muehlhan vereint einen hohen Organisationsgrad, technologische Kompetenz, 140 Jahre Erfahrung und strenge Qualitätsansprüche zu einem kosteneffizienten industriellen Dienstleistungsangebot und erfüllt damit die höchsten Qualitätsansprüche der Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt:

