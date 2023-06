Nach einem Short Squeeze in den Aktien von HelloFresh (WKN: A16140) klettern die Papiere am Dienstag erneut um +5% auf 22,40 € nach oben und drohen nun zumindest teilweise aus dem Abwärtstrend auszubrechen. Ergibt sich hier die Möglichkeit für einen Trade und schnelle Renditen? HelloFresh vorgestellt HelloFresh mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter von Mahlzeit-Sets, die überwiegend aus lokalen Zutaten zusammengestellt werden. Dazu arbeitet HelloFresh ...

