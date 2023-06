Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Vermögensverwalter Carmignac hat sein Team für alternative Anlagen mit den beiden Long-Short-Fondsmanagern Johan Fredriksson und Dean Smith verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Um in dieser Anlageklasse zu expandieren, solle die Long-Short-European-Equities-Strategie des Hauses in zwei verschiedene Strategien aufgeteilt werden: Malte Heininger sei weiterhin für die Verwaltung der Sicav-Variante (ISIN LU1317704051/ WKN A2ABAG) verantwortlich. Smith und Fredriksson würden ab September 2023 die Verwaltung des FCP-Pendants (ISIN FR0010149179/ WKN A0DP5Y) übernehmen. ...

