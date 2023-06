Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutschen setzen bei der Geldanlage vor allem auf Sicherheit, wie aktuelle Umfragen zeigen, so die Experten von BVI.Die Sparer würden sich vor den Marktschwankungen fürchten, wenn sie ihr Geld in Aktien anlegen würden. Sie würden stattdessen auf die scheinbare Sicherheit von Zinsprodukten vertrauen und das Sparbuch bevorzugen. Da die Zinsen aber deutlich unter der Inflationsrate lägen, würden die Anleger real Verluste machen. Die Deutschen würden sich praktisch arm sparen. Um die Ersparnisse vor einem Geldverlust zu schützen, seien Anlagen in Sachwerte wie Aktien und Immobilien notwendig. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der im BVI organisierten Fondsgesellschaften hin. ...

