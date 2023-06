Das australische Unternehmen Dovetail Electric Aviation erprobt ein Brennstoffzellensystem von Hyundai für die Luftfahrt. Konkret will Dovetail das BZ-System der Hyundai-Tochter HTWO für erste Tests in Australien verwenden, um es in sein Flugzeug Iron Bird zu integrieren. Dovetail hat für dieses Flugzeugmodell bereits einen Elektromotor mit mehr als 250 kW Leistung samt der erforderlichen Leistungselektronik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...