München (ots) -Krise in der deutschen Wirtschaft, steigende Preise durch Inflation, Widerstand gegen das Heizungsgesetz: Die Ampel steht unter Druck. Wie will die Bundesregierung Deutschlands drängende Probleme bei Klimaschutz, Energiepolitik und Migration lösen?Und im Ausland: Gescheiterte Revolte in Russland, Geländegewinne für die Ukraine. Muss der Westen Kiew mit mehr Waffen unterstützen? Eröffnen sich neue Möglichkeiten für Friedensverhandlungen? Welche Rolle kann und muss Deutschland in einer multipolaren Welt einnehmen?Diesen und weiteren Fragen stellt sich eine Stunde lang im Studio:Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.