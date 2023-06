DER AKTIONÄR hat seine Instagram-Follower nicht nur gefragt, ob und warum sie Gold besitzen, sondern auch, wo sie den Goldpreis am Ende des Jahres sehen. Es stellte sich heraus, dass die Community unterproportional in Gold investiert hat. Dennoch erwartet fast die Hälfte der Befragten Kurse über 2.000 Dollar.Laut einer Studie der Reisebank besitzen 68 Prozent der Bundesbürger (Stand 2021) in irgendeiner Form Gold. Im Vergleich dazu sind es bei den Teilnehmern der Instagram-Umfrage nur 38 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...