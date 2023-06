Alphabet kommt aktuell auf ein 2023er-KGV von 20 - das liegt zwei Punkte unter dem KGV der vergangenen zehn Jahre. Trotzdem steht die Google-Mutter auf der Verkaufsliste der Börsianer. Nach -3,4 Prozent am Montag verliert die Aktie am Dienstag vorbörslich ein Prozent. Grund ist eine weitere negative Studie.Nach der UBS hat am Dienstag auch Bernstein die Alphabet-Aktie abgestuft - ebenfalls mit dem Hinweis auf negative KI-Effekte auf das Unternehmen. "Möglicherweise drängt Alphabet zu sehr darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...