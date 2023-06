Marktkommentar der SOLIT Management GmbH von Chefanalyst Markus Blaschzok: Notenbanken ziehen Zinsen weiter an - Gold fällt auf Dreimonatstief Der Goldpreis fiel am Freitag auf 1,910 US-Dollar und somit auf den niedrigsten Stand seit Mitte März, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell hawkish äußerte, während weitere Zentralbanken ihre Leitzinsen anhoben. In seiner Anhörung auf dem Capitol Hill sagte Powell, dass eine "starke Mehrheit" der FOMC-Mitglieder "ein paar" weitere Zinserhöhungen in ...

