Köln (ots) -Wer im Sommermonat an Open-Air-Festivals denkt, ist beim RTL+ Original "Legend of Wacken" genau richtig. Denn die neue Serie erzählt die Story der Gründer des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals und nimmt die Streamer:innen mit in eine Zeit vor dem Wacken, wie es heute jede:r kennt. Sonnig geht es weiter auf Mallorca: Mit Staffel 2 von "Der König von Palma" wird Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel erneut zum Schauplatz von Intrigen, Machtspielen und kriminellen Machenschaften. Die exklusive Deutschlandpremiere der zweiten Staffel von "CSI: Vegas (2021)" bietet allen Krimi-Fans beste Unterhaltung. Im Juli ist auch die Rosenjagd mit "Die Bachelorette" auf RTL+ und bei RTL wieder eröffnet. In der Dokumentation "Wie laut soll ich denn noch schreien?" werden die tragischen Ereignisse an der Odenwaldschule aufgerollt - dem größten Missbrauchsskandal in der deutschen Geschichte.Die Streaming Highlights im Überblick:Serien im Juli 2023"CSI: Vegas (2021)" - Staffel 2, 21 Folgen, exklusiv ab 1.7., wöchentlich in DoppelfolgenOriginal: "Legend of Wacken" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 7.7.Original: "Der König von Palma" - Staffel 2, 6 Folgen, ab 11.7., auch bei RTL"Bettgeflüster" - 8 Folgen, ab 20.7., auch bei RTL Passion"Motherland" - Staffel 2, 6 Folgen, exklusiv ab 24.7."Walker" - Staffel 1, 18 Folgen, exklusiv ab 24.7.Dokumentationen im Juli 2023"Familien: Mord und Totschlag" - 3 Folgen, ab 5.7., auch bei RTL Crime"Metallica: Some kind of monster", ab 7.7.Original: "Wie laut soll ich denn noch schreien?", ab 6.7."Einfach gut: Donals Familienrezepte" - 10 Folgen, ab 27.7., auch bei RTL LivingFilme im Juli 2023"Pizza, Pasta & Verlieben - From Italy with Amore", ab 1.7."How To Find Forever - Die Verlobungs-Planerin", ab 1.7."Love & Where to Find It - Café, Chaos & Liebesglück", ab 1.7."Love for Starters - Besondere Zutat: Liebe", ab 1.7."Meine Geburtstags-Romanze", ab 1.7."Romantic Rewrite - Buchstäblich verliebt", ab 1.7."A Whirlwind Wedding - Hochzeitsplanung leicht gemacht", ab 1.7.TV Highlights im Juli 2023"Die Bachelorette" - 8 Folgen, ab 5.7., ab 12.7. bei RTLRTL+ Kids im Juli 2023"Zwerg Nase", ab 1.7.Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im Juli:Original: "Legend of Wacken" - Staffel 1, 6 Folgen, ab 7.7.Welcome to Heavy Metal Town! Was heute das Mekka für Metal-Fans aus aller Welt ist, ist 1990 noch ein verschlafenes Kaff in der norddeutschen Provinz: Wacken. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die neue eigenproduzierte RTL+ Serie die Geschichte der Gründer des legendären Wacken Open Airs: Thomas Jensen und Holger Hübner verwirklichten trotz harter Rückschläge ihren Traum von einem der größten Heavy-Metal-Festivals (W:O:A) der Welt. Die Hauptrollen übernehmen Charly Hübner als Holger Hübner und Aurel Manthei als Thomas Jensen. Die jüngeren Versionen der beiden Figuren spielen Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer.Original: "Der König von Palma" - Staffel 2, 6 Folgen, ab 11.7., auch bei RTLIn sechs neuen Folgen wird Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel Mallorca erneut zum Schauplatz von Intrigen, Machtspielen und kriminellen Machenschaften. Auswanderer Matti Adler (Henning Baum) hat sich mit seinem "Bieradler" an der Playa etabliert. Der Laden platzt aus allen Nähten. Doch die mallorquinischen Wirte sehen das mit Argwohn, allen voran Manuel Diaz. Matti weiß, wenn er dauerhaft bestehen will, muss er expandieren - doch Manuel Diaz hat den gleichen Plan... An der Seite von Henning Baum und Pia-Micaela Barucki als Bianca Bärwald ist in der neuen Staffel erstmals Heike Makatsch als Mattis Frau Sylvie zu sehen."CSI: Vegas (2021)" - Staffel 2, 21 Folgen, exklusiv ab 1.7., wöchentlich in DoppelfolgenNeues Team, neue Fälle und die Rückkehr eines bekannten Gesichts! In der zweiten Staffel des "CSI: Vegas" Serien Reboots haben die Geschwister Sonya (Sara Amini) und Jack Nikolayevich (Joel Johnstone) das Ermittlerteam übernommen. Das CSI ermittelt in einem Mord an einer Domina, als sich überraschend Catherine Willows (Marg Helgenberger) meldet und anfragt, ob sie wieder als Tatortermittlerin arbeiten kann. Den Grund für ihre Rückkehr hält sie zunächst zurück, aber mithilfe des CSI will sie einen sehr persönlichen Fall aufklären..."Die Bachelorette", ab 5.7. auf RTL+, ab 12.7. bei RTLAn die Rosen, fertig, los! Im Juli steht der Mittwochabend wieder ganz im Zeichen der Liebe. Denn Single-Mama und Powerfrau Jennifer Saro startet als Bachelorette in ihr Liebesabenteuer in Thailand und vergibt ihre ersten Rosen. Auf sie warten nicht nur paradiesische Traumstände, sondern auch echte Traummänner. Zeit für atemberaubende Dates, intensive Flirts und die ganz großen Gefühle.Original: "Wie laut soll ich denn noch schreien?", ab 6.7.Andreas Huckele steht im Zentrum des größten Missbrauchsskandals in der deutschen Geschichte: Lehrer und ältere Schüler missbrauchten über Jahrzehnte ihre jüngeren Mitschüler:innen an der Odenwaldschule. Nach mehreren Jahren lehnte sich Huckele als erster gegen das Missbrauchssystem auf. 