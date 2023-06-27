DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHILE 12/42 CL0A US168863BP27 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 14/25 US168863BW77 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 16/26 CL0B US168863CA49 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 17/47 CL0C US168863CE60 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 18/28 CL0D US168863CF36 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 20/31 US168863DP09 28.06.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHILE 12/42 CL0A US168863BP27 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 14/25 US168863BW77 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 16/26 CL0B US168863CA49 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 17/47 CL0C US168863CE60 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 18/28 CL0D US168863CF36 28.06.2023 HZE/EOT
CHILE 20/31 US168863DP09 28.06.2023 HZE/EOT