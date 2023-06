DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CHILE 12/42 CL0A US168863BP27 28.06.2023 HZE/EOT

CHILE 14/25 US168863BW77 28.06.2023 HZE/EOT

CHILE 16/26 CL0B US168863CA49 28.06.2023 HZE/EOT

CHILE 17/47 CL0C US168863CE60 28.06.2023 HZE/EOT

CHILE 18/28 CL0D US168863CF36 28.06.2023 HZE/EOT

CHILE 20/31 US168863DP09 28.06.2023 HZE/EOT

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken