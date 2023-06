Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Seit Anfang 2022 verfolgt das Eurosystem aufgrund der hohen Inflation einen geldpolitischen Straffungskurs, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:So wurden die Zinsen seit Juli 2022 bereits zum achten Mal in Folge erhöht und der zentrale Zinssatz, zu dem die Geschäftsbanken sich Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) leihen können, liegt aktuell bei vier Prozent. Ziel dieser Geldpolitik ist es, die Kreditvergabe einzudämmen und die hohe Inflationsrate durch eine abnehmende gesamtwirtschaftliche Nachfrage auf das angestrebte Zielniveau der EZB von 2 Prozent zurückzuführen. ...

