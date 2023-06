Die Demografie stützt das Geschäft dieses Pharma-Unternehmens. Weil die Marge in einem Segment unter Druck geraten ist, hat die Aktie aber stark verloren. Wer Mut hat, steigt ein Die englische Sprache kann komplexere Zusammenhänge in prägnanten Begriffen ausdrücken. Nehmen Sie "Buy and Build", ein Begriff aus der strategischen Unternehmensführung. Dahinter verbirgt sich eine Wachstumsstrategie, die nicht nur Firmenkäufe umfasst. Eine noch wichtigere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...