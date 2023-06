Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Himiway, der Pionier unter den Herstellern von Elektrofahrrädern mit großer Reichweite und dicken Reifen, freut sich über seine anhaltende Expansion in Europa. Mit einer wachsenden Zahl von Händlern und einem umfangreichen Netz von Probefahrtspots stärkt Himiway seine greifbare Präsenz, erhöht die Markenresonanz und gewährleistet einen erstklassigen Service vor und nach dem Kauf für seine geschätzte Kundschaft.Derzeit verfügt das Himiway über ein robustes Netzwerk von über 60 autorisierten Händlern und mehr als 100 günstig gelegenen Probefahrtstellen in ganz Europa, und es ist geplant, diese Zahl weiter zu erhöhen. Mit dieser Expansion unterstreicht Himiway sein unermüdliches Bestreben, Kunden, die sich nach zuverlässigen und innovativen Elektrofahrradlösungen sehnen, Zugang und Komfort zu bieten.Während Himiway sein Händlernetz weiter ausgebaut hat, bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. Das wachsende Netzwerk von autorisierten Händlern und Testfahrstellen garantiert potenziellen Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich mit der Pracht der Himiway-Räder vertraut zu machen, und zwar im Rahmen von Testfahrten. So können sich die Fahrer aus erster Hand von der außergewöhnlichen Qualität, Kunstfertigkeit und Leistung der Himiway-Produkte überzeugen und so eine fundierte Kaufentscheidung treffen.Parallel zu seiner Offline-Expansion hält Himiway an seinem umfassenden After-Sales-Support fest. Durch ein ausgedehntes Netz von autorisierten Händlern stellt Himiway sicher, dass die Kunden einen prompten und effizienten Service erhalten, der Wartung, Reparaturen und die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen umfasst. Dieses unermüdliche Engagement für die Kundenzufriedenheit stärkt den Ruf der Marke als Musterbeispiel für Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit und unübertroffene Betreuung nach dem Kauf."Wir sind sehr stolz darauf, unser Händler- und Testfahrtpunktnetzwerk in Europa erweitert zu haben", sagte ein Sprecher von Himiway. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass sie jederzeit Zugang zu unseren Produkten haben." "Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Kunden in Europa zufriedenzustellen und zu unterstützen."Die stetige Expansion von Himiway in Europa, die sich in der steigenden Anzahl von autorisierten Händlern und Testfahrstellen widerspiegelt, ist ein Zeichen für das unermüdliche Engagement des Unternehmens, außergewöhnliche E-Bikes zu liefern und einen überragenden Kundenservice zu bieten. Mit einer Reihe von E-Bikes mit großer Reichweite und E-Fatbikes ermutigt Himiway seine Kunden zu beeindruckenden Ausflügen, die Grenzen überschreiten und die Möglichkeiten des Radfahrens neu definieren.Für weitere Informationen und die Spots der Himiway Partner besuchen Sie https://himiwaybike.de/.Kontakt:yuna@himiwaybike.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2035159/4135289/Himiway_new_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/himiway-starkt-seine-prasenz-in-europa-ausweitung-des-handlernetzes-und-der-testfahrt-spots-301863252.htmlOriginal-Content von: Himiway Electric Power LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169061/5544877