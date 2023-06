EQS-News: OTRS AG / Schlagwort(e): Personalie

OTRS AG beruft Benjamin Müller zum Chief Technology Officer



Oberursel, 27. Juni 2023: Der Aufsichtsrat der OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37 ), der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Service Management Suite OTRS, hat Herrn Benjamin Müller mit Wirkung zum 01.07.2023 zum Chief Technology Officer (CTO) bestellt. In dieser Funktion verantwortet Benjamin Müller die Produktentwicklung des Unternehmens und wird das Software-Portfolio in die nächste Innovationsphase führen. Zuvor war Benjamin Müller bereits als Executive Vice President für die OTRS AG tätig und für die OTRS Solution verantwortlich. In dieser Position gestaltete er das kundenzentrierte Produkt- und Lösungsportfolio und leitete den Vertrieb des SaaS-basierten Angebots. André Mindermann, CEO der OTRS AG: "Benjamin Müller hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens und unserer Software-Lösungen leisten kann. Mit seinem Know-how im Design von Software Architekturen und seiner Erfahrung im Umgang mit IaaS-, PaaS- und SaaS-Anbietern hat er die OTRS Solution geprägt. Diese Expertise wird er als CTO auf Vorstandsebene bei der OTRS AG einbringen und damit die Zukunft unseres Unternehmens maßgeblich mitgestalten. Von seiner kreativen Persönlichkeit und seinem Ansporn, Innovationen und neue Geschäftsmöglichkeiten voranzutreiben, werden wir mit Blick auf die allgegenwärtige und weiter zunehmende digitale Transformation stark profitieren." Benjamin Müller, CTO der OTRS AG: "Ich freue mich sehr darauf, die Entwicklung der OTRS AG in Zukunft in führender Funktion als CTO aktiv zu begleiten. Im Fokus steht dabei die kundenzentrierte Produktentwicklung, die maßgeblichen Einfluss auf strategische Entscheidungen des Unternehmens hat und so das langfristige Wachstum von OTRS sicherstellen soll." Vor seiner Zeit bei der OTRS AG war Benjamin Müller als Consultant und Solution Architect beim Software-Lösungsanbieter Software AG für die Beratung und Implementierung von IT-Lösungen zur Verwaltung und Optimierung der wichtigsten Geschäftsprozesse von Kunden zuständig und beim Digitalisierungsunternehmen für die Industrie, ADAMOS GmbH, in leitender Position als Lead Architect und Head of Development tätig. Darüber hinaus arbeitete Benjamin Müller freiberuflich im Bereich IT-Infrastruktur. Er studierte Business Information Systems an der Hochschule Darmstadt. Über die OTRS AG Die OTRS AG ist der Hersteller und weltweit größte Dienstleister für die Enterprise Service Management Suite OTRS, ausgezeichnet als ITIL®4 Accredited Tool Vendor. Sie bietet Unternehmen ein branchenunabhängiges Solution Management für die strukturierte Kommunikation in Customer Service, IT Service Management und Security Management. Neben dem Kernprodukt OTRS sorgen die Sicherheitslösungen STORM und CONTROL für ein effizientes Incident Management und eine transparente Dokumentation gemäß Standards wie ISO 27001. Zu den Kunden der OTRS AG zählen unter anderem Lufthansa, Airbus, Porsche, BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik), Max-Planck-Institut, Toyota und TUI Cruises. Das Unternehmen besteht aus der OTRS AG und ihren fünf Töchtern OTRS Inc. (USA), OTRS S.A. de C.V. (Mexiko), OTRS ASIA Pte. Ltd. (Singapur), OTRS Do Brasil Soluções Ltda. (Brasilien) und OTRS Magyarország Kft. (Ungarn). Die OTRS AG ist im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Weitere Informationen unter: www.otrs.com.

