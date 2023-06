Der fränkische Wallbox-Hersteller ABL hat beim Amtsgericht Nürnberg einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht hat das Verfahren bereits genehmigt. Damit will sich ABL in den kommenden Monaten sanieren, "um langfristig am Markt erfolgreich zu sein". Wie ABL selbst mitteilt, wurde der Antrag auf die Einleitung eines solchen Verfahrens beim Amtsgericht Nürnberg am Montag, den 26. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...