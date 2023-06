Seit der Gewinnwarnung vor gut einer Woche ist die Aktie von Sartorius out bei den Anlegern. Eine kurze Zwischenerholung war schnell wieder abverkauft worden, am Dienstag folgen erneut Jahrestiefs bei dem Pharmazulieferer. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mit 30 Prozent hinten. Wie tief kann es noch gehen?Der Sartorius-Aktie fehlen nur noch 20 Cent, dann würde der Titel ein neues 3-Jahres-Tief erreichen. Dann könnte es schnell weiter abwärtsgehen bis auf 278 und dann 260 Euro.Dabei hatte am Montag ...

