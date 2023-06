Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die scharfe Kehrtwende am deutschen Aktienmarkt nach dem neuen DAX-Allzeithoch vor anderthalb Wochen ist am ETF-Markt kaum zu spüren, so die Deutsche Börse AG."Größere Verkaufswellen sehen wir nicht", berichte Jan Duisberg, der ETFs und Fonds für die ICF Bank handele. "Die Umsätze sind seit zwei Wochen bei uns aber etwas höher." Holger Heinrich von der Baader Bank berichte Ähnliches: "Der Umsatz legte zu, wenn auch nur marginal", erkläre der Händler. "Und obwohl die Aktienmärkte nachgegeben haben, lagen die Käufe für die großen ETFs leicht über den Verkäufen." ...

