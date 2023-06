FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am deutschen Aktienmarkt vor der näher rückenden Berichtssaison auch am Dienstag keine großen Wetten eingegangen. Immerhin schaffte es der Dax aber trotz anhaltender Zins- und Rezessionssorgen letztlich zurück ins Plus.

Der deutsche Leitindex schloss 0,21 Prozent höher bei 15 846,86 Punkten. Nach der deutlichen Korrektur seit dem Rekordhoch von 16 427 Punkten zur Monatsmitte versucht der Dax sich aktuell zu stabilisieren. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen hatte sein Jahreshoch bereits Anfang Februar erreicht. Er legte am Dienstag um 0,23 Prozent auf 26 894,23 Punkte zu.

Das schwierige Umfeld lädt nicht gerade zu Aktienkäufen ein. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, stellte die Märkte bei einer Konferenz der Notenbank in Portugal auf eine erneute Anhebung der Leitzinsen im Juli ein. Dies kommt bei aktuell schwacher Wirtschaftsstimmung besonders ungelegen./ag/he

DE0008469008, DE0008467416