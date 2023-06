DJ Aktien Schweiz kaum verändert - Konjunktursorgen bremsen Aktien

ZÜRICH (Dow Jones)--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Marktteilnehmer machten Konjunktursorgen für die Zurückhaltung der Anleger verantwortlich. So enttäuschten die Daten zum Auftragsbestand der deutschen Industrie. Und der schwächere Anstieg der deutschen Erzeugerpreise wurde neben niedrigeren Energiepreisen einer geringeren Nachfrage zugeschrieben. Unterstützung kam am Nachmittag von einer positiven Handelseröffnung an der Wall Street.

Der SMI schloss kaum verändert bei 11.139 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,6 (zuvor: 16,63) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten erholten sich UBS von anfänglichen Verlusten und beendeten den Handel gut behauptet. Der Markt schließt mögliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit der Pleite des Vermögensverwalters Archegos Capital nicht aus. Die Credit Suisse, die vergangene Woche formell von der konkurrierenden UBS übernommen wurde, hatte wegen Archegos den größten Handelsverlust in ihrer 167-jährigen Geschichte erlitten.

Der Kurs des Luxusgüterkonzerns Richemont stieg um 1,2 Prozent. Stützend wirkten optimistische Aussagen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zum Wachstum der heimischen Wirtschaft. China ist für Richemont ein wichtiger Absatzmarkt. Die Titel des Wettbewerbers Swatch sanken hingegen um 0,6 Prozent.

Swisscom rückten um 0,1 Prozent vor. Die Titel profitierten kaum davon, dass die Ratingagentur S&P den Ausblick der Bonitätsnote des Unternehmens auf Positiv von Stabil erhöht und das Rating "A" bekräftigt hatte.

In der zweiten Reihe stiegen Schindler um 3,5 Prozent, nachdem die Analysten von Jefferies das Kursziel auf 220 von 202 Franken angehoben und die Einstufung "Hold" bekräftigt hatten. Ferner hat der Aufzugshersteller seine Beteiligung an der südkoreanischen Hyundai Elevator auf 15,95 von 21,48 Prozent reduziert, wie am frühen Morgen mitgeteilt wurde.

June 27, 2023 11:50 ET (15:50 GMT)

