Die Anleger sind am deutschen Aktienmarkt vor der näher rückenden Berichtssaison auch am Dienstag keine großen Wetten eingegangen. Immerhin schaffte es der DAX aber trotz anhaltender Zins- und Rezessionssorgen letztlich zurück ins Plus. Der deutsche Leitindex schloss 0,21 Prozent höher bei 15.847 Punkten.Nach der deutlichen Korrektur seit dem Rekordhoch von 16.427 Punkten zur Monatsmitte versucht der Dax sich aktuell zu stabilisieren. Der MDAX hatte sein Jahreshoch bereits Anfang Februar erreicht. ...

