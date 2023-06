Die kontinuierliche Blutdruckmessung ohne Manschette ermöglicht ein besseres Hypertonie-Management und eine frühzeitige Vorhersage von kardiovaskulären Ereignissen

Sky Labs, ein Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesens, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheitsbranche durch eine 24/7-Überwachung im täglichen Leben zu verändern, gab jetzt bekannt, dass sein Bericht "Continuous cuffless blood pressure monitoring using photoplethysmography-based PPG2BP-net for high intra-subject blood pressure variations" [Kontinuierliche manschettenlose Blutdrucküberwachung mit dem auf Photoplethysmographie basierenden PPG2BP-net bei hohen intrasubjektiven Blutdruckschwankungen] in den Scientific Reports der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Das ringförmig aufgebaute medizinische Gerät "CART-I BP" von Sky Labs (Bild: Sky Labs)

Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Deep-Learning-Algorithmen für Big-Data-Analysen in der Blutdruckmessung. Ein solcher Algorithmus erlernt effektiv die dynamischen Veränderungen der Merkmale der Photoplethysmographie (PPG) in Abhängigkeit von Blutdruckschwankungen.

Eine kontinuierliche, komfortable, bequeme und präzise Blutdruckmessung und -überwachung ist für die Früherkennung verschiedener Herz-Kreislauf-Erkrankungen von entscheidender Bedeutung. In dem von Sky Labs entwickelten Algorithmus zur manschettenlosen Blutdruckmessung wurden atriale Blutdruckdaten von 4.185 Probanden im Operationssaal verwendet, während andere hausinterne Daten eine kleinere Stichprobengröße von weniger als 1.000 Probanden umfassten. Anhand dieses umfangreichen Datenmaterials konnte der Algorithmus verschiedene PPG-Muster erlernen und die Blutdruckmesstechnik optimieren.

Der Ansatz von Sky Labs, die Probanden in verschiedene Trainings-, Validierungs- und Testgruppen aufzuteilen, verbesserte die Blutdruckschätzung, verhindert Überanpassungen und gewährleistet zuverlässige Blutdruckergebnisse für alle Anwender. Um die Genauigkeit eines kalibrierungsbasierten Modells zur Blutdruckabschätzung zu erhöhen und eine Überqualifikation zu vermeiden, verwendete Sky Labs PPG-Signale, die von Patienten im Operationssaal bei der Überwachung des atrialen Blutdrucks mit erheblichen Blutdruckschwankungen erfasst wurden. Mit dieser innovativen Technik kann der Algorithmus auch Benutzern mit im Tagesverlauf stark schwankendem Blutdruck gerecht werden.

Das ringförmig aufgebaute medizinische Gerät "CART-I BP" von Sky Labs kann den Blutdruck rund um die Uhr und ohne Benutzereingriff messen und überwachen, wenn es am Finger getragen wird. Es erweitert den Anwendungsbereich des Hypertonie-Managements, indem es genaue Messungen für schwierige Szenarien wie nächtliche Hypertonie, morgendlichen Blutdruckanstieg und Blutdruckvariabilität liefert. Die Blutdrucküberwachungsfunktion wurde im März vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) genehmigt und wird voraussichtlich bis Ende 2023 auf den Markt kommen.

Jack Lee, CEO von Sky Labs, sagte: "CART-I BP hat ein hohes Potenzial, das Bewusstsein für Bluthochdruck, seine Behandlung und sein Management zu verbessern und eine frühzeitige Vorhersage von kardiovaskulären Ereignissen zu ermöglichen. Es ist zu hoffen, dass uns diese Forschung einen Schritt näher an die Verbesserung des Blutdruckmanagements für die etwa 1,28 Milliarden Menschen weltweit bringt, die an Bluthochdruck leiden."

Der Artikel ist zu finden auf der Website der Scientific Reports (DOI: 10.1038/s41598-023-35492-y).

