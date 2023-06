Christine Lagarde heute mit erstaunlichen Aussagen bei der Notenbankerkonferenz im portugiesischen Sintra: die EZB werde die Inflation bekämpfen, "komme was wolle". Das erinnert an Draghis "whatever it takes" zur Rettung des Euros (im Jahr 2011). Damit machte Lagarde klar, dass die EZB auch eine Rezession in Kauf nimmt, um die Inflation nach unten zu kriegen ...

