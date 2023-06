MENLO PARK/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Meta Platforms (Facebook) entwickelt mit Quest eine eigene Serie von digitalen Brillen, die virtuelle Welten mit der Realität verbinden sollen. Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META, ISIN: US30303M1027) kündigte am 26. Juni 2023 nun an, einen monatlichen VR-Abonnementsdienst...

Den vollständigen Artikel lesen ...