Unternehmensteams haben über Microsoft Excel und Google Sheets Zugriff auf verlässliche und verwaltete Daten in Snowflake

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 27, 2023, ein Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen, hat heute auf dem Snowflake Summit 2023, der diesjährigen Anwendertagung von Snowflake, die Markteinführung von Alation Connected Sheetsfür Snowflake bekannt gegeben. Dieses Produkt bietet Benutzern von Microsoft Excel und Google Sheets aus Direktzugriff auf verwaltete, verlässliche und aktuelle Daten in Snowflake.



Tabellenkalkulationen sind nach wie vor das beliebteste Datenanalysetool: 78 Millionen Nutzer weltweit¹ verwenden dieses Werkzeug täglich. Tabellenkalkulationen gehören jedoch auch zu den fehleranfälligsten Analysetools, denn 90 % der Datenblätter enthalten Fehler aufgrund falscher oder veralteter Daten. Diese Datenqualitätsproblemekönnen erhebliche negative Auswirkungen auf Entscheidungsfindungen haben, die sich auf diese Tabellenkalkulationen stützen.

Mit Alation Connected Sheets für Snowflake können Geschäftsanwender jetzt sofort die benötigten Daten finden, verstehen und diesen vertrauen - ohne ihr Tabellenkalkulationsprogramm beenden zu müssen. Das Produkt bietet Geschäftskunden den Direktzugriff auf Snowflake-Quelldaten von ihren Tabellenkalkulationen aus. Hierzu sind keine SQL-Kenntnisse oder die Unterstützung zentraler Datenteams erforderlich. Alation Connected Sheets ermöglicht Data-Governance-Teams zudem, Zugriffsrichtlinien festzulegen, um Benutzern Zugang zu bestimmten Datenobjekten zu gewähren.

"Das Datenteam bei Lightspeed Systems arbeitet daran, eine datengestützte Kultur zu etablieren", so Brian Truong, Data Platform Manager bei Lightspeed Systems. "Zu dieser Kultur gehört auch, dass die Teams im gesamten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, direkt von der Quelle aus auf verlässliche und sichere Daten zuzugreifen. Mit Alation Connected Sheets für Snowflake können Geschäftsanwender und technische Benutzer selbst die erforderlichen Daten abrufen und mit der Analyse beginnen, ohne auf die Antwort der Mitglieder des Datenteams warten zu müssen. Die Möglichkeit, Daten sofort von einem zentralen Ort, unserer Snowflake-Datenquelle, abzurufen und verlässlich veröffentlichte Abfragen oder Tabellen in Tabellenkalkulationen zu nutzen, ist ein entscheidender Produktivitätsfortschritt bei den täglichen Aufgaben unserer Tabellenkalkulationsbenutzer."

"Viele unserer Kunden vertrauen auf Snowflake als primäre Datenquelle", kommentierte Jonathan Bruce, VP Product Management bei Alation. "Durch die Stärkung unserer strategischen Partnerschaft mit Snowflake durch Alation Connected Sheets können Kunden ihre verlässlichen Daten innerhalb der Data Cloud nutzen, um die Nutzung und Verwaltung der am weitesten verbreiteten Unternehmensanwendung - die Tabellenkalkulation - zu optimieren. Diese Integration macht die in Snowflake verwalteten Daten für Millionen von Geschäftsanwendern zugänglich, für die Tabellenkalkulationen unerlässlich sind. Infolgedessen wird Snowflake von immer mehr Menschen genutzt und der Einsatz wird immer reibungsloser."

Alation Connected Sheets für Snowflake ermöglicht den Benutzern Folgendes:

Stärkere Data-Governance: Datenmanagementteams können fein abgestufte Richtlinien festlegen, um Benutzern den Zugriff auf bestimmte Datensätze zu gewähren.

Datenmanagementteams können fein abgestufte Richtlinien festlegen, um Benutzern den Zugriff auf bestimmte Datensätze zu gewähren. Zugang zu Daten demokratisieren: Die Benutzer können Datensätze und SQL-Abfragen schnell finden, auswählen und filtern und in ihre Kalkulationstabelle importieren - ohne Code, manuelle Dateneingabe oder die Unterstützung durch Techniker.

Gewährleistung, dass die Analyse auf dem neuesten Stand bleibt: Benutzer können die Genauigkeit von Kalkulationstabellen durch automatische Datenaktualisierung aufrechterhalten.

Gemeinsame Nutzung von Datenverbindungen: Wenn Sie eine einmalige Verbindung zu Snowflake herstellen und es dem Team ermöglichen, Berichte über dieselbe sichere Verbindung zu aktualisieren, können Sie Zeit sparen, redundante Abfragen vermeiden und die Kosten senken.

Registrieren Sie sich für eine 14-tägige kostenlose Testversion von Alationauf Partner Connect von Snowflake.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, die Self-Service-Analysen, Cloud-Transformationund Data Governanceermöglichen. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen beim Aufbau einer Datenkulturund bei der Verbesserung der datengestützten Entscheidungsfindung auf Alation, darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces in Tech und Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich. 2022 und 2023 wurde das Unternehmen außerdem als Best Workplaces im Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com.

¹ IDC, Data and Analytics in a Digital-First World, US48688922, Januar 2022, im Auftrag von Alteryx