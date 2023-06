Lenovo gab heute bekannt, dass der britische High Court Lenovo im laufenden Rechtsstreit mit InterDigital über Lizenzgebühren für 3G-, 4G- und 5G-Patente zum eindeutigen Sieger erklärt hat. Das Gericht verpflichtet InterDigital, den Großteil der Prozesskosten von Lenovo für den FRAND-Prozess (Fair, Reasonable and Non-discriminatory) zu übernehmen.

Das heutige Urteil bestärkt Lenovo in seinem Engagement als bereitwilliger Lizenznehmer und bestätigt den Lizenzsatz, für den Lenovo im Rechtsstreit eingetreten ist.

John Mulgrew von Lenovo, Vice President, Deputy General Counsel Chief Intellectual Property Officer, begrüßt die Entscheidung wie folgt:

"Lenovos klarer Sieg in diesem FRAND-Verfahren ist ein breiterer, wegweisender Sieg für die Technologiebranche und die Kunden, die wir bedienen. Die Entscheidung des Gerichts, dass InterDigitals globaler Lizenzsatz für Mobilfunkgeräte 0,175 US-Dollar pro Einheit betragen sollte, sorgt für volle Transparenz angesichts der Angebote von InterDigital, die über den FRAND-Standards liegen, und seines Verhaltens als unwilliger Lizenzgeber. Wir freuen uns, dass das Urteil des britischen Gerichts die Verbreitung von erschwinglichen Innovationen für Kunden auf der ganzen Welt erleichtert."

Die früheren Kommentare von Lenovo zum FRAND-Fall finden Sie in dieser Erklärung. Das vollständige Urteil wird im Laufe des Tages auf der Website des National Archive unter der Fallnummer HP-2019-000032 verfügbar sein.

