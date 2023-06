Las Vegas (ots/PRNewswire) -KX (http://www.kx.com/), Entwickler von kdb+, dem branchenweit zuverlässigsten Data Timehouse sowie die KDB.KI-Vektordatenbank, gaben heute auf der jährlichen Snowflake-Anwenderkonferenz, dem Snowflake Summit 2023 (https://www.snowflake.com/summit/) bekannt, dass das Unternehmen dem Snowflake Partner Network (https://www.snowflake.com/partners/) beigetreten ist. Als Teil des Snowflake Partner Network wird KX gemeinsamen Kunden, beginnend mit der Finanzdienstleistungsbranche, dabei helfen, das Beste aus der Snowflake Data Cloud herauszuholen, indem es schnelle, skalierbare temporale und vektorielle Datenanalysen für Zeitreihen und KI-Workloads bereitstellt.Ashok Reddy, CEO von KX: "Temporale Daten und Vektordaten sind die treibende Kraft hinter der digitalen Transformation und generativer KI. Mit dieser Partnerschaft bringen wir die Leistungsfähigkeit von KX in Snowflake ein und ermöglichen es Anwendern, produktionsreife Zeitreihenanalysen und Vektorverarbeitungs-Workloads auszuführen, ohne den Code ändern oder die Snowflake-Umgebung verlassen zu müssen. Unsere Technologie basiert auf kdb+, unserer vektornativen Datenbank, und ist der ideale Motor für die Entwicklung von Anwendungen und Modellen für generative KI und Vektorsuche. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Snowflake, um die Akzeptanz und Integration von KX in der Data Cloud zu fördern."KX (http://www.kx.com/) und Snowflake (https://www.snowflake.com/), das Data Cloud-Unternehmen, reagieren auf die Nachfrage der Kunden nach Analysen von temporalen Daten und Vektordaten in Echtzeit. Die Partnerschaft mobilisiert die weltweiten Daten mit der Snowflake Data Cloud und ermöglicht es gemeinsamen Kunden, insbesondere Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren und Entwicklern, komplexe Datenabfragen und KI-Modelle mit kdb Insights auf der Snowflake-Plattform auszuführen.Rinesh Patel, Globaler Leiter für Finanzdienstleistungen bei Snowflake: "Diese Partnerschaft bringt zwei Branchenführer zusammen, um die schnell wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Analysen auf Snowflake zu bedienen. Dies kombinierte die Leistung der grenzenlosen Rechenleistung, Governance und Sicherheit von Snowflake und die Leistung von KX und q language über PyKX auf einer einzigen Dateninstanz. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit KX, um sicherzustellen, dass unsere Finanzdienstleistungskunden, aber auch Kunden aus anderen Branchen, weiteren Nutzen aus der Snowflake Data Cloud ziehen können."Die erste Veröffentlichung im Rahmen der Partnerschaft wird "KX for Snowflake" sein, eine neue Python-Integration von kdb Insights, die es Anwendern ermöglicht, überdimensionale maschinelle Lern- (ML) und Künstliche Intelligenz (KI)-Workloads, Vektorverarbeitung für Modellentwicklung und -training sowie Vektorsuche für generative KI auszuführen. Diese Workloads sind typisch für die Erkennung von Anomalien, Risikostrategien, vorausschauende Gesundheitsversorgung, vorausschauende Wartung und viele weitere Anwendungsfälle.Die Zusammenarbeit bringt bisher getrennte Datenteams zusammen und hilft ihnen, mit einer einfacheren, effizienteren und nachhaltigeren Alternative zu bestehenden Datenmanagementlösungen für Zeit- und Vektordaten besser zusammenzuarbeiten. Dadurch wird die Lücke zwischen Edge und Daten geschlossen und die Produktlebenszyklen sowie die Entwicklung von MLOps-Pipelines in Echtzeit komprimiert.Führende Banken und Vermögensverwalter, die KX for Snowflake testen, berichten von beeindruckenden Ergebnissen bei der Ausführung komplexer Analysen und KI-Workloads von Marktdaten. Nach der strategischen Entscheidung, branchenkritische Datensätze in die Snowflake Data Cloud zu verlagern, meldete eine globale Investmentbank und langjähriger KX-Kunde eine 80-mal schnellere Leistung als Pandas bei bestehenden quantitativen kdb- und q-Daten, die Python verwenden.Ben Rutter, Global Strategic Practice Manager: "Wir beobachten einen starken Anstieg der Nachfrage nach Zeitreihen- und Vektorverarbeitungs-Workloads, insbesondere in der Snowflake Data Cloud. Für den Finanzdienstleistungssektor ist die Kombination der leistungsstarken Zeit- und Vektordatenanalyse von KX mit den Stärken von Snowflake in Bezug auf die gemeinsame Nutzung von Daten und den geringen Wartungsaufwand ein überzeugendes Angebot, insbesondere für Anwendungsfälle wie Risikomanagement, Prognosen und prädiktive Analysen. Zudem sehen wir noch Potenzial für eine Reihe anderer Branchen."KX für Snowflake wird über Snowpark zur Verfügung gestellt, die Snowflake-Bibliotheken und -Laufzeiten in Snowflake, die es Entwicklern ermöglichen, Python sicher einzusetzen und zu verarbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://kx.com/partners/snowflake/.Das Snowflake Partner Network erschließt das Potenzial der Data Cloud mit einer breiten Palette von Tools und Partnern. Geprüfte Partnerschaften und Integrationen ermöglichen es Kunden, die Flexibilität, Leistung und Benutzerfreundlichkeit von Snowflake zu nutzen, um aussagekräftigere Dateneinblicke bereitzustellen. Um Snowflake-Partner zu werden und Zugang zu den Self Service-Partnerressourcen von Snowflake zu erhalten, klicken Sie bitte hier (http://www.snowflake.com/partners/).Sehen Sie sich die Grundsatzreden des Snowflake Summits 2023 live oder auf Abruf hier (https://www.snowflake.com/summit/?utm_source=pressrelease&utm_medium=partner&utm_campaign=--en-&utm_content=-evv-) an und bleiben Sie über LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3653845/) und Twitter (https://twitter.com/SnowflakeDB) auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Ankündigungen von Snowflake.Informationen zu KXUnser Ziel ist es, die Geschwindigkeit von daten- und KI-gesteuerten Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, damit sich unsere Kunden in intelligente Echtzeit-Unternehmen verwandeln können. Unsere Data Timehouse-Plattform wurde für die anspruchsvollsten Datenumgebungen entwickelt und wird von den weltweit führenden Investmentbanken und Hedgefonds sowie von führenden Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Halbleiter, Telekommunikation und Fertigung eingesetzt.Das Herzstück unserer Technologie ist die kdb+ Zeitreihen- und Vektordatenbank, die von unabhängiger Seite als die schnellste auf dem Markt bewertet wurde. Sie kann Zeitreihen-, historische und Vektordaten mit unübertroffener Geschwindigkeit und Skalierung verarbeiten sowie analysieren und ermöglicht es Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Dateningenieuren, hochleistungsfähige datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und ihre bevorzugten Analysetools in der Cloud, vor Ort oder am Edge zu beschleunigen.Letztendlich ermöglicht unsere Technologie die Gewinnung umfassenderer, verwertbarer Erkenntnisse für eine schnellere Entscheidungsfindung, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile und transformatives Wachstum verschafft. KX betreibt mehr als 15 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.Weitere Informationen finden Sie auf www.kx.com (http://www.kx.com/) oder kontaktieren Sie uns unter: pr@kx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kx-tritt-dem-snowflake-partner-network-bei-301863800.htmlPressekontakt:pwooding@kx.com; +44 (0)7540437282Original-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128248/5544972