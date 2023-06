Peking (ots/PRNewswire) -Die Global AI Product and Application Expo 2023 wurde am Sonntag in Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet. Mehr als 200 Wissenschaftler und Unternehmer aus dem In- und Ausland kamen zusammen, um Trend-Themen und die neuesten Entwicklungen in der KI-Branche zu verfolgen.Die Ausstellung konzentrierte sich auf KI-bezogene Bereiche wie industrielles Sehen, industrielle Software, intelligente Netzwerke, Biocomputing, Computernetzwerke und das Metaverse. Auf der Veranstaltung waren viele Aktivitäten wie eine Eröffnungsfeier, ein Hauptforum, ein thematisches Forum, eine Plattform zur Produktvorstellung und eine Technologievorführung geboten."Für Suzhou bietet die digitale Wirtschaft Chancen, die unbedingt genutzt werden müssen, und die industrielle Entwicklung ist die wichtigste Grundlage und der größte Vorteil von Suzhou. Suzhou wird auch weiterhin den KI-Fachkräften und -Unternehmen die besten Dienstleistungen und Bedingungen bieten, um deren Entwicklung sowohl in Suzhou als auch in seinem Industriepark zu fördern", so Zhang Qiao, Bürgermeister von Suzhou.Gemäß den Statistiken belief sich der Produktionswert der KI-bezogenen Industriezweige in der Stadt im Jahr 2022 auf 125 Milliarden Yuan. In den letzten drei Jahren verzeichneten diese Industriezweige ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22,7 Prozent.Bei der Eröffnungszeremonie veröffentlichten der China Economic Information Service Jiangsu Branch und die Artificial Intelligence Industry Technology Innovation Strategic Alliance gemeinsam den Jahresbericht über die Entwicklung einer neuen Generation an künstlicher Intelligenz (2022-2023), der sich auf die Entwicklung, Trends und Herausforderungen der KI-Industrie im In- und Ausland seit 2022 konzentriert und Vorschläge für eine nachhaltige KI-Entwicklung in China macht.Während der Veranstaltung wurden 20 große Projekte im Bereich der künstlichen Intelligenz mit einem Gesamtinvestitionsvolumen (https://en.imsilkroad.com/investment/index.html) von mehr als 1 Milliarde Yuan für den Suzhou Industrial Park vertraglich vereinbart, die industrielle Software, hochpräzise Sensoren, Roboter und andere Bereiche betreffen und dem Innovationscluster der KI-Industrie des Parks einen starken Impuls verleihen werden.Bei der Eröffnung wurden auch drei wichtige Auszeichnungen vorgestellt, nämlich die "Top Ten Innovative Enterprises of the Year of Artificial Intelligence in China" (Top-Zehn Innovationsunternehmen des Jahres im Bereich Künstliche Intelligenz in China), "Top Ten Persons of the Year of Artificial Intelligence in China" (Top-Zehn Persönlichkeiten des Jahres im Bereich Künstliche Intelligenz in China) und der "Gold Prize for Products of Intellectual Expositions" (Goldener Preis für geistige Ausstellungserzeugnisse). Damit möchte man Personen mit besonderen Fachkenntnissen finden und ehren und besondere Projekte im Zusammenhang mit KI in China finden.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/334747.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2141441/a5e19366f5fc431b85158b288f2666e8.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-2023-global-ai-product-and-application-expo-im-ostchinesischen-suzhou-schafft-begeisterung-fur-ki-entwicklung-301864926.htmlPressekontakt:Jay Chow,+86-18503306162Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5544975