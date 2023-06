Virgin wählt Brenock als Anbieter von Softwarelösungen für die Schifffahrt zur Optimierung des Kreuzfahrtmanagements

Brenock Technology, LLC (Brenock), ein führender Anbieter von Softwareanwendungen und Beratungsdienstleistungen für die Schifffahrt, Kreuzfahrt und das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass Virgin Voyages einen Fünfjahresvertrag mit Brenock als Anbieter von Hafenkostenmanagement-Software unterzeichnet hat.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Virgin Voyages das Planungs- und Hafenkostenmanagement-Tool Integrated Management System (IMS) von Brenock in seiner Flotte von vier Schiffen einsetzen. Die Planungs- und Verwaltungstools von Brenock sind cloudbasiert und mobilfähig und bieten Virgin Voyages ein modernes, umfassendes Kreuzfahrtmanagementsystem.

Virgin Voyages ging im Januar 2023 mit Brenock IMS in Betrieb. IMS ist die einzige Lösung auf einer einzigen Plattform, die eine umfassende Kreuzfahrt- und Schifffahrtssoftware bietet und Gebühren und Ausgaben in allen operativen Kategorien verwaltet, einschließlich Reiseplan- und Vertragsänderungen, Gepäck und Transfers, Schlepper und Abfall sowie Abrechnung und Prognosen von Anfang bis Ende.

"Wir sind begeistert, Brenock an unserer Seite zu haben, um unsere Reisepläne und Abläufe so effizient, produktiv und organisiert wie möglich zu halten", sagte Juan Trescastro, Vice President of Global Destinations bei Virgin Voyages. "Die Tools von Brenock geben uns einen Einblick in Daten und Analysen während des gesamten Lebenszyklus unserer Reisen, wie wir ihn noch nie zuvor hatten. Die Möglichkeit, fast alle Aspekte einer Reise über eine Plattform zu steuern und zu verwalten, ermöglicht es uns, unsere Flotte weiter zu vergrößern und unseren Passagieren die beste Qualität zu bieten."

Virgin Voyages wird im 3. Quartal 2023 mit dem Brenock-Planungstool in Betrieb gehen. Das Unternehmen wird die erste Kreuzfahrtgesellschaft sein, die die IMS-Lösung von Brenock implementiert.

Brenock IMS wird die Effizienz der Logistikplanung und des Kostenmanagements in der gesamten Flotte von Virgin Voyages erhöhen, indem Personal, Ressourcen und Rechnungen für jede Reise rationalisiert werden. Das Tool auf einer Plattform bietet auch die Verwaltung von Treibstoff- und Liegeplatzreservierungen sowie die Verfolgung von Hafenaufenthalten. Alle Funktionen sind automatisiert und ermöglichen eine Berichterstattung in Echtzeit über jede Phase der Reise.

"Es war uns ein Vergnügen, mit Virgin Voyages zusammenzuarbeiten und die Planung und Verwaltung ihrer Reisen zu unterstützen", sagte Manus Walsh, Präsident und Gründer von Brenock Technology. "Wir freuen uns, dass Virgin Voyages unsere komplette Suite von Kreuzfahrtplanungslösungen in Betrieb nimmt. Wir wissen, wie wichtig es ist, in jeder Phase des Lebenszyklus einer Kreuzfahrt Echtzeit-Zugriff auf operative Daten zu haben. Unsere cloudbasierten, automatisierten Lösungen ermöglichen eine unübertroffene Transparenz und helfen Virgin Voyages dabei, nahtlose und qualitativ hochwertige Erfahrungen für sein Team, seine Reisecrew und seine vertrauenswürdigen Kunden zu bieten."

Brenock ist ein zuverlässiger Anbieter von Lösungen für die Kreuzfahrtindustrie mit Partnern wie Royal Caribbean, Celebrity, Holland America, Princess, Seabourn und P&O Australia. Der Fünfjahresvertrag mit Virgin ist ein weiterer Meilenstein in der Mission von Brenock, robuste Lifecycle-Management-Lösungen anzubieten, die den Kunden einen reibungslosen Betrieb ermöglichen.

Über Brenock Technology

Brenock ist ein Softwareentwicklungsunternehmen, das 1995 in Miami gegründet wurde. Als vertrauenswürdiger Technologiepartner mit einer nachgewiesenen Geschichte von Innovation, Integrität und Flexibilität entwickelt das Unternehmen Cloud-basierte Anwendungen, mit denen führende Unternehmen in der Schifffahrt, im Gastgewerbe, im Transportwesen, in der Medizin und im Finanzsektor ihre Produktivität steigern und einen höheren ROI für ihre IT-Investitionen erzielen können. Brenock kann gebührenfrei unter (800) 496-7066 oder online unter http://www.brenock.com/ kontaktiert werden.

Über Virgin Voyages

Setzen Sie Segel auf die Virgin Art mit Virgin Voyages, der unwiderstehlichen Reisemarke, die von Sir Richard Branson gegründet wurde. Virgin Voyages bietet epische Urlaube auf dem Meer und startete Ende 2021. Zu den vier Lady Ships der Marke inspiriert von der über 50-jährigen Geschichte von Virgin gehören Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady und Brilliant Lady. Virgin Voyages wurde für anspruchsvolle Reisende entwickelt und bietet entspannende, ausschließlich für Erwachsene (18+) bestimmte Kreuzfahrten an. In Zusammenarbeit mit einem Kreativkollektiv der weltweit gefragtesten Designer, Performance-Künstler und Architekten liefert Virgin Voyages ein bezauberndes Boutique-Hotel auf See mit frischen, gehobenen Räumen, die die perfekte Balance zwischen nautischem Schick und Glamour bieten. Derzeit fährt die Flotte von den sonnenverwöhnten Städten Miami und Barcelona ab und bald auch von Athen, San Juan und Melbourne und bietet Routen zu mehr als 100 atemberaubenden Zielen auf vier Kontinenten an. Passagiere von Virgin haben die Qual der Wahl: 20 Restaurants, die kulinarische Erlebnisse mit Michelin-Sternen bieten, ein festivalähnliches Unterhaltungsprogramm, stilvolle und komfortable Kabinen, Rockstar-Quartiere, authentische und lokal inspirierte Landausflüge und eine Dosis Vitamin Sea, die das Wohlbefinden auf natürliche Weise mit einbezieht. Mit dem Versprechen, einen epischen Wandel auf See für alle zu schaffen, stellt Virgin Voyages auch die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt.

