Superhero Capital schließt sich mit privaten und öffentlichen Investoren zusammen, um für Unternehmen und Privatpersonen verfügbare Direktflugverbindungsplattform von Lygg zu skalieren.

Lygg optimiert unzureichend genutzte Flugparks von Privatflugzeugen für kosteneffiziente und zeitsparende Flüge.

Premium-Reiseerfahrung des Startup-Unternehmens reduziert im Vergleich mit bestehenden kommerziellen Routen die Kohlendioxidemssionen um bis zu 75 %.

Neue Routen in den Niederlanden und Schottland ergänzen bestehende Serviceleistungen in Finnland, Schweden und Estland.

Als Modell für Regionalflüge und zur Überwindung der Post-Pandemie-Phase sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten gab das Tür-zu-Tür-Luftfahrt-Startup-Unternehmen Lygg bekannt, dass es Mittel in Höhe von 3,6 Millionen (über 3,9 Millionen US-Dollar) zur Unterstützung der Ausweitung seiner privaten Vertragsflugverbindungsrouten in Europa und darüber hinaus eingeworben hat. Die Mission des Unternehmens bei der Reduzierung von Kosten, Zeit, Stress und Kohlendioxidemissionen in Zusammenhang mit Geschäftsreisen stimmt gleichzeitig mit der Einbindung von Unternehmenskunden auf neuen Lygg-Routen von bislang unterversorgten Verbindungen mit größeren Wirtschaftszentren überein. Der Finanzierungsrunde unter Leitung von Superhero Capital schlossen sich Privatinvestoren an, wozu auch die finnische Regierung gehört, die zusätzliche Mittel bereitstellte. Das Unternehmen plant die Nutzung der Fonds zur Ausweitung seiner Routen auf Destinationen, wie beispielsweise Rotterdam (Niederlande), Stockholm (Schweden), Aberdeen (Schottland) und Frankfurt (Deutschland) sowie für die Ausweitung seines Reservierungsportals, das mit Buchungstools ausgestattet wurde, die von größeren Geschäftsreisebüros (TMC, Major Travel Management Companies) verwendet werden.

With Lygg's dynamic scheduling capabilities, flights are optimized to minimize empty seats, increase passenger load, and eliminate unnecessary layovers and connecting flights, consequently reducing fuel consumption and emissions. (Photo: Business Wire)

"Stellen Sie sich Lygg als ‚Uber für das Luftfahrtwesen' vor. Das Unternehmen demokratisiert private Flugreisen, indem es brachliegende Flugparks und passende Routen mit einer bestehenden Nachfrage nach einer nahtlosen Tür-zu-Tür-Erfahrung für vielbeschäftigte Geschäftsreisende nutzt", so Juha Ruohonen, General Partner von Superhero Capital. "Da immer mehr Städte ihre regionalen Flugverkehrsdienste verlieren, kann Lygg die Lücke durch Transformation des regionalen Flugverkehrs überbrücken, wobei die Passagiere nun im Rahmen eines verlässlichen, rentablen und skalierbaren Modells ihre Suche durchführen können."

Lygg vereinfacht den regionalen Flugverkehr für Geschäftsreisende, indem es eine Alternative zum konventionellen Drehkreuzkonzept für den kommerziellen Flugverkehr bietet. Das Unternehmen bedient die von kommerziellen Transportunternehmen bislang unterversorgten Destinationen, bei denen jedoch bereits reger Reiseverkehr von einem wichtigen Anker-Unternehmenskunden besteht, um eine Route rechtfertigen zu können. Nach der Bereitstellung kann jedermann einen Flug auf der neuen Lygg-Route buchen. Die Zeit- und Kosteneffizienz wird eher durch Direktflüge der Passagiere zu ihren Destinationen erreicht als durch Anschlussflüge und Tür-zu-Tür-Flughafen-Transporte mithilfe von Teslas.

Beispielsweise spart die Lygg-Route von Tampere (Finnland) nach Stockholm (Schweden) sechs Stunden pro Rundreise sowohl für Geschäftsreisende als auch Anker-Unternehmenskunden. Statt mehr als sieben Stunden auf zwei Flügen mit einer Verbindung in Helsinki zu benötigen, können die Passagiere nun innerhalb von lediglich zwei Stunden direkt und komfortabel in einem Privatflugzeug nach Stockholm (von Tür zu Tür) fliegen. Dies reduziert die Gesamtreisekosten um 530 pro Reisendem und vermindert die Emissionen um 43 (180 kg im Vergleich zu 102 kg).

"Mit einer traditionellen regionalen Fluggesellschaft beginnen Sie Ihre Hinreise vor Tagesanbruch und sind erst nach dem Abendessen wieder zurück. Eine Reise von Tür zu Tür von zehn Stunden oder mehr bedeutet daher nichts Ungewöhnliches für ein Meeting", so Roope Kekalainen, Mitbegründer und CEO von Lygg. "Nach der Pandemie befinden sich die Unternehmen jedoch nicht in der Position, derart beschwerliche Reiseprogramme von Ihren Mitarbeitern zu verlangen. Mit Lygg können unsere Unternehmenskunden diese Reisezeiten auf die Hälfte verkürzen, dabei Kosten einsparen und die erforderlichen Geschäftsreisen angenehmer und produktiver gestalten."

Bei dem heutigen Geschäftsklima stehen die Unternehmen und Reisenden aufgrund reduzierter Verbindungen einerseits, die von regionalen Fluggesellschaften angeboten werden, und andererseits der Verpflichtung, die Kohlendioxidemissionen ihrer Reise zu reduzieren, unter einem erhöhten Druck. Mit Lygg können die Reisenden bis zu 87 ihrer Reisezeit einsparen, wobei Unternehmen Kosten reduzieren und gleichzeitig das Wohlbefinden der Mitarbeiter priorisieren können. Darüber hinaus kann ein Lygg-Flug den Kohlenstoffdioxidfußabdruck eines Reisenden und daher auch die Reiseemissionen eines Unternehmens um bis zu 75 reduzieren. Die Technologie und zugehörige Smartphone-App auf denen die Plattform von Lygg basiert, ermöglichen exakte Passagier- und Frachtvolumen-Messungen im Zeitablauf. Dadurch ist Lygg in der Lage, Direktflüge und das Vorkommen möglichst weniger freier Plätze nachhaltig zu organisieren.

"In ganz Europa und den Vereinigten Staaten gibt es noch einen großen Prozentsatz von Führungskräften, die reisen müssen, um Geschäfte zu tätigen. Dennoch bedeuten Zugreisen oder einfach nur weniger fliegen nicht die Lösung des Problems", so Jari Viinikkala, Mitbegründer und Chief Financial Officer von Lygg. "Stattdessen besteht die Antwort in der Optimierung und Lygg besitzt dafür die Antwort aufgrund unserer Direktverbindungsplattform, die zukunftssicher für eine Skalierung mit emissionsfreien Lösungen ist, die sich gegenwärtig in der Entwicklung befinden."

Während Lygg regionalen Flugpassagieren nahtlose Tür-zu-Tür-Direktverbindungen mithilfe von Privatflugzeugen und Elektrofahrzeugen bietet, dient die Plattform darüber hinaus als Managementlösung für die Betreiber kleiner Flugzeugparks. Lygg bietet Betreibern seiner digitalisierten und gemeinsamen Flotte die beispiellosen Vorteile der Vorhersagbarkeit und Garantie des Einkommens, die aus den wiederkehrenden Flugzeugprivatisierungen und Flugabonnements für ausgewählte Zeiträume resultieren.

"Lygg bedient einen zweiseitigen Markt, indem das Unternehmen Reiselösungen bietet, die wenig benutzte Flugparks nutzen, einschließlich kleinerer, dezentral gelegener Flughäfen und Business Terminals sowie geeigneter Flugzeugkategorien", ergänzte Jari Viinikkala. "Unser Angebot ermöglicht Flugzeughaltern und Betreibern die Optimierung ihrer Flugparks und Steigerung ihrer Einnahmen. Aufgrund dieser neuen Finanzierungsrunde freuen wir uns nun auf die Erweiterung unserer Betreiberbasis und das Angebot weiterer Routen."

Superhero Capital, ein Venture-Capital-Unternehmen mit Beteiligungen an in Finnland und im Baltikum ansässiger Startup-Unternehmen, revolutioniert die Startup-Investitionslandschaft mit Fokus auf Technologie- und Innovationssektoren. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams von Branchenexperten unterstützt Superhero Capital visionäre Unternehmer, welche die Zukunft von Geschäft und Technologie gestalten und strategische Investitionen und wertvolle Unterstützung für innovative Unternehmen bieten.

Seit dem Beginn seiner Geschäftstätigkeit im Juni 2022 hat Lygg auf 154 Flügen Tausende zufriedener Passagiere zu 17 Destinationen in 12 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Holland, Vereinigtes Königreich, Österreich, Finnland, Schweden, Norwegen und Estland befördert.

Lygg wurde 2020 in Finnland von Flymass Oy gegründet, um das Erlebnis von Geschäftsreisen zu transformieren. Durch seine Plattform und App sparen die Kunden Zeit und genießen die Bequemlichkeit des Reisens, während sie zugleich ein nachhaltiges Ökosystem der Luftfahrt unterstützen.

Superhero Capital ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das in erkenntnisorientierte Startup-Unternehmen in der Seed-Phase investiert.

