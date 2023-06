Freiburg (ots) -



Tempo soll sich lohnen, finden die Ampel-Koalitionäre. Deshalb haben sie nun auf den letzten Verhandlungsdrücker noch einen sogenannten Geschwindigkeitsbonus ins Gebäudeenergiegesetz geschrieben. (...) Gut so. Einen Bonus für zügiges, kluges Handeln haben sich SPD, Grüne und FDP selbst damit gleichwohl nicht verdient. Im Gegenteil. (...) War die Koalition derart scharf darauf, endlich einmal eine positive Schlagzeile einzuheimsen, dass Eile über alles ging? Oder hoffte sie, die gute Nachricht in ein paar Tagen zweit- und drittverwerten zu können? (...) Übrig bleibt der Eindruck, dass die Ampel wieder einmal das Informationsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern nicht ernst nahm. (...) Vertrauen in gutes Regieren schafft man so nicht. https://mehr.bz/qskx (BZ-Plus)



