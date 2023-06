Das jüngste Angebot von Botify verbindet maßgeschneiderte Beratungs- und Ausführungsdienstleistungen mit seiner bewährten Plattform, um den Umsatz von Marken durch die organische Suche zu steigern

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, gab heute die Einführung von Botify Advantage bekannt skalierbare Beratungs- und Managed Services, die Kunden dabei helfen, in kürzerer Zeit ihre organischen Ergebnisse zu verbessern. Das neue strategische Angebot verspricht, die Kapazitäten von Kunden und Agenturen durch branchenführende Expertise auf dem Gebiet der organischen Suche zu steigern. Das Botify-Expertenteam für organische Suche identifiziert signifikante Umsatzchancen, erstellt individuelle Strategien und setzt diese mithilfe von KI-gestützter Technologie um.

Die organische Suche gewinnt an Relevanz bei Vermarktern, die ein rentables und nachhaltiges Wachstum anstreben. Erwartungen zufolge werden CMOs ihre Investitionen in die organische Suche um 46 erhöhen. Doch höhere Ausgaben allein garantieren noch keinen Erfolg dies gilt vor allem für die rasant evolvierende organische Suche, die derzeit durch generative KI transformiert wird. Um organische Suchstrategien erfolgreich zu skalieren, müssen Marken die richtigen Daten mit der richtigen Technologie und Expertise verbinden. Botify Advantage bietet genau das.

Die Botify-Experten für organische Suche nutzen die eigenen Daten der Kunden, um sofortige Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren, sodass Vermarkter schnelle Ergebnisse verzeichnen, noch während sie langfristigen Strategien entwickeln. Durch das Zusammenführen von Technologie, Daten und Services unter einem Dach bietet Botify Advantage Unternehmen, die ihr organisches Wachstum skalieren möchten, eine schnellere Wertschöpfung.

Botify Advantage bietet zwei Beratungsoptionen:

Strategic Services : Mithilfe der KI-gestützten Technologie von Botify helfen die Experten von Botify Advantage den Kunden bei der Ausarbeitung ihrer Roadmap und bieten Beratungsdienstleistungen an, um den Kunden dabei zu unterstützen, die Strategie erfolgreich umzusetzen.

: Mithilfe der KI-gestützten Technologie von Botify helfen die Experten von Botify Advantage den Kunden bei der Ausarbeitung ihrer Roadmap und bieten Beratungsdienstleistungen an, um den Kunden dabei zu unterstützen, die Strategie erfolgreich umzusetzen. Managed Services: Unter Anwendung der Analytics-, Intelligence- und Activation-Suites von Botify erstellt das Botify Advantage-Team die Strategie und wendet sie im Auftrag des Kunden an.

"Das Botify-Beratungsteam verfügt über das nötige Know-how, um verwertbare Erkenntnisse für die organische Suche zu liefern, und bietet gleichzeitig die erforderliche Flexibilität, um sich effektiv in ein Unternehmen einzubringen und bei der Umsetzung zu helfen. Sie haben uns in die Lage versetzt, das Wachstum unserer Besucherzahlen zu beschleunigen und messbare Ergebnisse zu erzielen, und uns gleichzeitig bei der Entwicklung einer langfristigen Roadmap geholfen", so Jamie Silverstein, Senior Director, Strategy and Business Operations, TuneIn. "Botify Advantage hat sich immer wieder als zuverlässiger Partner erwiesen, und wir sind dankbar für diese Kooperation."

Es kann schwierig sein, die für die organische Suche entscheidende vielfältige Expertise zu entwickeln und zu pflegen. Den geschäftlichen Nutzen der organischen Suche für das übrige Unternehmen nachzuweisen, ist nach wie vor schwierig. Botify Advantage unterstützt Teams bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und hilft dabei, die Auswirkungen von Investitionen in die organische Suche zu demonstrieren, indem es als Kompetenzergänzung des Kundenteams fungiert.

"Im heutigen rasant evolvierenden Konsumklima, in dem Agilität erfolgsentscheidend ist, ist eine schnellere Umsetzung von Erkenntnissen in messbare Ergebnisse unverzichtbar", berichtet Brian Marin, SVP of Global Services bei Botify. "Mit Botify Advantage übernimmt unser Expertenteam das Steuer und nutzt das gesamte Potenzial unserer leistungsstarken Technologie, um sicherzustellen, dass wir diesem Anspruch gerecht werden."

Für weitere Informationen zu Botify Advantage und um zu erfahren, wie Sie Ihre organische Suchperformance steigern können, besuchen Sie botify.com/botify-advantage.

Über Botify

Botify, eine führende Performance-Marketing-Plattform für die organische Suche, stärkt durch die Verbesserung der Auffindbarkeit von Inhalten das digitale Markenerlebnis. Mithilfe von proprietären First-Party-Daten schützt und skaliert Botify den organischen Web-Traffic und liefert tiefere Einblicke sowie ein besseres Verständnis für den versteckten ROI der organischen Suche. Dadurch ergeben sich intelligente Möglichkeiten, relevante Suchergebnisse und die Rentabilität zu optimieren und gleichzeitig eine stärkere Markenautorität aufzubauen.

