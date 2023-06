Andersen Global erweitert seine Präsenz in Europa durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei PDGB in Paris die vierte kooperierende Kanzlei in Frankreich, die sich Andersen Global im letzten Jahr angeschlossen hat. Die Aufnahme von PDGB erweitert die multidisziplinäre Plattform von Andersen Global in diesem Land um die Bereiche globale Mobilität, Bewertung und Recht.

PDGB bietet seinen Kunden Lösungen in Bereichen wie internationales Steuerrecht, direkte und indirekte Steuern, Fusionen und Übernahmen, Private Equity, Umstrukturierungen, Wettbewerbsrecht, geistiges Eigentum und Datenschutz, Versicherungsrecht, Rechtsstreitigkeiten, Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit, Corporate Social Responsibility (CSR), Erbrecht und Immobilien. Unter der Leitung der Co-Managing Partner Philippe Julien und Xavier Hugon arbeitet das Team von mehr als 60 Experten seit fast 40 Jahren eng mit lokalen und internationalen Kunden zusammen.

"Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kunden, ihnen erstklassige, nahtlose Lösungen zu bieten, und unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stellt uns zusätzliche globale Ressourcen zur Verfügung", sagte Benoît Dambre, Partner der internationalen Steuerpraxis von PDGB. "Unsere Kanzlei freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und den kooperierenden Firmen, um Lösungen auf globaler Ebene zu liefern und unsere Kunden besser zu bedienen."

"Wir machen Fortschritte auf dem französischen Wirtschaftsmarkt und PDGB bietet eine weitere Dimension mit zusätzlichen Rechtsdienstleistungen", sagte Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. "Ihr Hinzukommen hilft uns, einen Wettbewerbsvorteil in der Region aufrechtzuerhalten und ist ein Meilenstein, der unser Engagement für einen integrierten globalen Service unterstreicht."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt bestehen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 14.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 400 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

