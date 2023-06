TEL AVIV, Israel, June 28, 2023(Nasdaq: REE) hat heute bekanntgegeben, dass Carlton Rose, ehemaliger Global President of Fleet Maintenance and Engineering bei UPS, mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde.



"Herr Rose, der 42 Jahre lang bei UPS tätig war, ist einer der erfahrensten und angesehensten Flottenchefs der Welt und bringt unschätzbares Fachwissen und einen großen Erfahrungsschatz bei REE ein", so Arik Steinberg, Verwaltungsratsvorsitzender von REE. "Wir werden von seiner Management- und Branchenerfahrung sehr profitieren, während wir unsere langfristige Vision und Strategie weiterentwickeln."

"Ich freue mich, dem Verwaltungsrat von REE in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung beizutreten", so Carlton Rose. "Über mehrere Jahre hinweg habe ich beobachtet, wie sich REE von einem Startup zu einem Unternehmen entwickelt hat, das sich auf die Skalierung der Produktion als hoch innovative und kommerziell wettbewerbsfähige Lösung für Elektrofahrzeuge konzentriert. Ich freue mich darauf, mein strategisches Fachwissen und meine Branchenkenntnisse als ehemaliger Global President of Fleet Maintenance and Engineering bei UPS einzubringen, wo ich mehr als 330.000 Einheiten auf der ganzen Welt verwaltet habe."

"Während meiner Zeit bei UPS habe ich die Entwicklung und den Einsatz von über 16.000 emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen und fortschrittlichen Technologien geleitet", so Rose weiter. "Der Fokus von REE auf Innovation, Elektrifizierung und Automatisierung bietet eine überzeugende Grundlage für die Beschleunigung der Elektromobilität in verschiedenen Fahrzeugklassen, Anwendungsfällen und Anwendungen. Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft Großes bringen und REE eine führende Rolle in der kommerziellen EV-Branche einnehmen wird."

"Es ist genau vier Jahre her, dass wir Herrn Rose und sein Team zum ersten Mal in Tel Aviv trafen, wo wir UPS die REEcorner-Technologie vorstellten", so Daniel Barel, Mitbegründer und CEO von REE. "Die fundierten Branchenkenntnisse von Herrn Rose und seine praktische Erfahrung bei der Einführung neuer Technologien werden für REE eine große Bereicherung sein, während wir unsere strategischen Partnerschaften mit branchenführenden Händlern und Flottenkunden weiter ausbauen."

Wenn Sie mehr über die patentierte Technologie und das einzigartige Angebot von REE Automotive erfahren möchten, die das Unternehmen in die Lage versetzen, neue Wege in der Elektromobilität zu beschreiten, besuchen Sie www.ree.auto.

