28.06.2023

Zug, 28. Juni 2023 - Tom Friess und Lorenz Heim sind seit mehr als 20 Jahren Teil der Geschäftsleitung der VZ Gruppe. Friess leitet das Geschäft in Deutschland, Heim die Hypotheken-Plattform des VZ. Ende September 2023 scheiden beide auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsleitung aus, um etwas kürzerzutreten. Sie bleiben in veränderter Funktion weiterhin für die VZ Gruppe tätig.



Das Deutschland-Geschäft wird ab 1. Oktober 2023 durch Gruppen-CEO Giulio Vitarelli in der Geschäftsleitung vertreten, und Marc Weber, CEO der VZ Depotbank, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für das Hypotheken-Geschäft. Damit reduziert sich die Geschäftsleitung von neun auf sieben Mitglieder. Der Verwaltungsrat dankt Tom Friess und Lorenz Heim für ihr langjähriges, hervorragendes Engagement in der Geschäftsleitung und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.



Ansprechpartner Adriano Pavone Petra Märk Leiter Medienarbeit Head Investor Relations Telefon: 044 207 25 22 Telefon: 044 207 26 32 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com

Zum VZ

Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Datei: Medienmitteilung 28.6.2023

