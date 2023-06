Horrornachrichten aus Zürich. Die UBS kündigte die Entlassung der Hälfte der rund 45.000 Mitarbeiter der übernommenen Credit Suisse in drei Wellen an, die im Juli starten. Kursabsturz bei Walgreens Boots Alliance. Die angloamerikanische Apothekenkette überraschte die Wall Street mit schlechten Nachrichten, was den Kurs weiter drückt. Elmos Semiconductor verkauft seine Waferproduktion in Dortmund. Käufer ist Littelfuse, die rund 93 Mio. Euro für den Standort bezahlen und alle Mitarbeiter übernehmen.Der Rebound in China hielt nicht lange. ...

