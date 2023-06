So vorsichtig überschrieb heute morgen die GfK ihre neuesten Ergebnisse. Nun, aus diesem kleinen wird ein großer Rückschlag! Dass die Wissenschaftler für Juli nun ein Verbraucher-Klima von -25,4 Zählern, ergo einen Punkt weniger als im Juni, prognostizieren, liegt an der erhöhten Sparneigung sowie gesunkenen Einkommensaussichten. Das Ergebnis ist bedauerlich, erst recht nach acht Anstiegen des GfK-Konsumklimas in Folge, aber letztlich logisch.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken