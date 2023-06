NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 3100 auf 3040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 27. Juli anstehenden Halbjahreszahlen des Medienkonzerns dürften eine starke Erholung im Fachmessengeschäft sowie eine weiter zunehmende Dynamik in den Fachbereichen Recht und Wissenschaft belegen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Relx profitiere zudem schon vom Thema Künstliche Intelligenz (KI)./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 21:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

