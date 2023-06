EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

SPORTTOTALs hochkarätiger Investorenkreis wächst um Jerry Kent

Köln, 28. Juni 2023 - Die SPORTTOTAL AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) für automatisiertes Live-Sport-Streaming, erweitert ihren Investorenkreis um eine weitere Legende - diesmal aus der Wirtschaft. Jerry Kent, ein Pionier in der Telekommunikations- und Technologiebranche, ist neben den deutschen Sportlegenden Dirk Nowitzki und Jürgen Klopp ein weiterer hochkarätiger Investor des deutschen Unternehmens.

Kent ist derzeit Vorsitzender und CEO von zwei Unternehmen aus St. Louis, USA - CEQUEL III, einem Investment- und Management-Unternehmen im Technologiebereich, und TierPoint, einem führenden Anbieter von sicheren, vernetzten IT-Plattformlösungen. In seiner langjährigen Karriere baute Kent Suddenlink Communications zum siebtgrößten Kabelunternehmen der USA auf, bevor er es für einen Unternehmenswert von 9,1 Milliarden Dollar verkaufte. Außerdem war er Mitbegründer von Charter Communications und baute das Unternehmen zum damals viertgrößten Kabelunternehmen des Landes auf. Als das Unternehmen an die Börse ging, war dies zu diesem Zeitpunkt der drittgrößte Börsengang in der Geschichte der USA. Kent wurde sowohl in die "Broadcasting & Cable Hall of Fame" als auch in die "The Cable Center Hall of Fame" aufgenommen. Er ist außerdem ein Miteigentümer des National Hockey League Teams der St. Louis Blues.

Auch über sein Investment hinaus ist Kent geschäftlich mit SPORTOTAL verbunden. STAIDIUM U.S., die US-amerikanische Tochtergesellschaft von SPORTTOTAL, nutzt die TierPoint-Rechenzentren für den Betrieb ihrer Plattform in den USA. Ebenfalls hostet TierPoint auch die Server-Infrastruktur, die STAIDIUM U.S. für seine Streaming- und VoD-Services in den USA einsetzt.

"Ich freue mich, bei einem führenden Unternehmen im Bereich KI einzusteigen, das eine einzigartige Position bei der Übertragung von Live-Sportereignissen über seine Plattformen innehat", sagte Kent. "SPORTTOTALs Technologie in den USA einzuführen, wird die Bereitstellung von Sportinhalten für alle Amerikaner ausbauen und revolutionieren."

Die Investition von Kent ist einer der bisher stärksten Vertrauensbeweise in die SPORTTOTAL AG, welche wie die meisten Investments in Kents Portfolio an der Schnittstelle von Telekommunikation, Medien und Technologie tätig ist. Die selbst entwickelten und vollautomatischen Kameras von SPORTTOTAL nutzen KI-gestützte Software, um das Spielgeschehen eines Sportereignisses zu verfolgen, Videos zu streamen und Grafikpakete und statistische Einblendungen hinzuzufügen - alles ohne jegliche manuelle Interaktion. Die Technologie von SPORTTOTAL bietet Trainern und Scouts auch Echtzeit-Statistiken und modernste Analysen, sowie Highlight-Clips von jedem Spiel und Spieler, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz zusammengestellt werden. Diese Tools werden bereits in Europa eingesetzt und werden nun auch in den USA und Asien eingeführt.





Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat gerade erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.

28.06.2023 CET/CEST

