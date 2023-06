Mit dem zweiten starken Tag in Folge hat die Delivery Hero Aktie gestern eine charttechnische Hürde bei 37,61/38,01 Euro überwinden können. Intraday ging es bis auf 39,00 Euro nach oben, den XETRA-Handel beendete der MDAX-Titel bei 38,59 Euro mit mehr als 6 Prozent im Plus. Schon am Montag gab es mehr als 4 Prozent Tagesplus. Aktuelle Indikationen ...

