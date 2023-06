EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Traumhaus meldet den Verkauf aller Wohneinheiten des 1. Bauabschnitts in Hattersheim



28.06.2023 / 09:15 CET/CEST

Traumhaus kann den Verkauf aller Wohneinheiten des 1. Bauabschnitts in Hattersheim (Speckgürtel von Frankfurt) vermelden. Der Bauabschnitt umfasst 13 Reihenhäuser mit einem Umsatzvolumen von rund 7,5 Mio. EUR. Die Nachfrage nach den Häusern ist erfreulich groß, so dass auch mit einem zügigen Verkauf der Wohneinheiten des 2. Bauabschnitts, der aus 22 Häusern besteht, gerechnet werden kann. Insgesamt besteht das Projekt aus 5 separaten Bauabschnitten. "Wir gehen davon aus, dass das tiefste Tal der Absatzkrise im Wohnungsbau, die abrupt im Herbst letzten Jahres begonnen hat, nun - wenn auch auf niedrigem Niveau - durchschritten ist. Dennoch bleibt der Markt angespannt, der deutlich langsamere Abverkauf zwingt uns in Projektentwicklung und Bau zu mehr Vorfinanzierung, was die Liquidität erheblich stärker als vor der Krise und dauerhaft belastet, aber zur Sicherung der geplanten Umsätze erforderlich ist", so Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG. In Hattersheim werden alle Wohneinheiten an ein Fernwärmenetz angeschlossen, das die Abwärme von mehreren großen Rechenanlagen in der direkten Umgebung nutzt. "Dieses innovative Projekt profitiert von unserem neuen Baukompetenzzentrum in Kruft, in welchem wir Mauerwerkswände für den modularen und seriellen Massivbau schnell, kostengünstig und energieeffizient produzieren", führt Otfried Sinner weiter aus. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG mit Sitz in Wiesbaden ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier im seriellen Bau in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



