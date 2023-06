Nachdem das Emissionsvolumen für in Euro begebene Anleihen im Segment Investment Grade (IG) seit 2020 rückläufig war, erwarten die Banker von JP Morgan für das Gesamtjahr 2023 eine deutliche Zunahme auf 525 Mrd. Euro.Das entspräche +14% z. Vorjahr (vgl. 2021: 487 Mrd., 2020: 567 Mrd. Euro). Im High Yield-Bereich beträgt der erwartete Zuwachs sogar +134% auf 75 Mrd. Euro. Hier bildete 2021 den Höhepunkt mit 150 Mrd. Euro Gesamtvolumen. "Der Markt für High Yield-Bonds hat schneller aufgemacht als allgemein erwartet", sagt Alexander Voigt, Leiter Debt Capital Markets in der DACH-Region bei JP Morgan, im Gespräch mit PLATOW. Sein Rat an Emittenten: Nutzt das gute Marktumfeld so schnell wie möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...