LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 5,00 auf 4,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Halbleiterunternehmen dürften nur zu moderat steigenden Erwartungen führen, schrieb Analyst Simon Coles in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Der Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sollte zwar anhalten, er dürfte sich aber 2023 und auch 2024 noch eher begrenzt auf die Prognosen auswirken. Bei den Netzwerkausrüstern Ericsson und Nokia sollten die Quartalszahlen nichts am Narrativ für die Aktien ändern, wobei er Ericsson positiver sehe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 04:10 / GMT





ISIN: FI0009000681

