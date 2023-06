Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem Lucid Air, dem Gewinner des World Luxury Car Award 2023, neue Maßstäbe für elektrische Luxusfahrzeuge setzt, gab heute bekannt, dass sie mit der Fahrzeugauslieferung an erste Kunden in der Schweiz begonnen hat.Die Übergabeveranstaltung für Schweizer Kundinnen und Kunden fand im 5-Sterne-Deluxe-Hotel The Dolder Grand in Zürich statt. Bei dieser Gelegenheit nahmen die Kunden ihre Lucid Air Dream Edition Fahrzeuge in Empfang, gefolgt von einer gemeinsamen Ausfahrt ins Zürcher Umland.Lucid lanciert in der Schweiz die Air Dream Edition in limitierter Stückzahl. Sie ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, die unterschiedliche Facetten dieser außergewöhnlichen elektrischen Luxuslimousine hervorheben.- Die Dream Edition Performance verfügt über zwei Motoren mit einer kombinierten Leistung von 828 kW (1.111 PS) und einer rein elektrischen Reichweite von 861 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 2,7 Sekunden.- Die Dream Edition Range verkörpert den hohen Effizienzanspruch von Lucid mit einer branchenführenden elektrischen Reichweite von bis zu 883 km im kombinierten WLTP-Zyklus. Die Dream Edition Range wird ebenfalls von zwei Motoren angetrieben, die 696 kW (946 PS) leisten.Schweizer Preise für Lucid Air Pure AWD und Lucid Air TouringAls weiteren wichtigen Schritt zum Markteintritt in der Schweiz gab das Unternehmen die folgenden Startpreise für die Varianten Lucid Air Pure AWD und Air Touring in der Schweiz bekannt:- Lucid Air Pure AWD: 125 000 CHF- Lucid Air Touring: 145 000 CHFDie nächsten beiden Ausstattungsvarianten des Lucid Air - Air Pure AWD und Air Touring - zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit dem Long Range Battery Pack von Lucid ausgestattet sind, einem kleineren und leichteren 92-kWh-Batteriepaket. Durch einen tieferen Fußraum bietet das kleinere Akkupaket deutlich mehr Beinfreiheit auf den Rücksitzen.Die vorläufige kombinierte elektrische Reichweite des Lucid Air Pure AWD liegt bei bis zu 725 Kilometern, wenn er mit 19-Zoll-Rädern ausgestattet ist, und bei bis zu 660 Kilometern, wenn er mit 20-Zoll-Rädern ausgestattet ist. Für den Lucid Air Touring liegen die vorläufigen kombinierten elektrischen Reichweiten bei bis zu 725 Kilometern, wenn er mit 19-Zoll-Rädern ausgestattet ist, und bei bis zu 648 Kilometern, wenn er mit 21-Zoll-Rädern ausgestattet ist. Die Zahlen sind vorbehaltlich der offiziellen WLTP-Zertifizierung.Beide Modelle verfügen über eine Ladekapazität von bis zu 250 kW und sind optional mit dem Fahrerassistenzsystem DreamDrive Pro von Lucid erhältlich. Die Auslieferung des Air Touring in der Schweiz beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2023, die des Air Pure AWD im vierten Quartal 2023.Lucid Air Tour Europa kommt 2023 in die SchweizDie Lucid Air Tour ist ein umfangreiches Programm, das Verbrauchern in ganz Europa die Möglichkeit gibt, verschiedene Modelle der Lucid Air Reihe zu erleben und Probe zu fahren. Die Tour startet heute in der Schweiz und macht vom 28. Juni bis zum 9. Juli in der Motorworld Zürich Station. Bei Interesse an einer Probefahrt in Zürich sind Anmeldungen unter lucidmotors.com/events möglich.CO2-Emissionen und -VerbrauchLucid Air Dream Edition Performance: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 15,3 kWh/100 km, 21"-Räder - 16,6 kWh/100km nach WLTP.Lucid Air Dream Edition Range: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 15 kWh/100 km, 21"-Räder - 16 kWh/100km nach WLTP.Lucid Air Pure AWD: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 14,1 kWh/100 km, 20"-Räder - 15,7 kWh/100km. Vorläufige geschätzte Werte des Herstellers, vorbehaltlich der offiziellen WLTP-Zertifizierung.Lucid Air Touring: Stromverbrauch kombiniert: 19"-Räder - 14,1 kWh/100 km, 20"-Räder - 15,7 kWh/100km, 21"-Räder - 16 kWh/100km. Vorläufige geschätzte Werte des Herstellers, vorbehaltlich der offiziellen WLTP-Zertifizierung.CO2-Emissionen: alle Modelle - 0g/km.Über die Lucid-GruppeLucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energien zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die fesselndsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Das erste Auto des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design. Der Lucid Air wird im Lucid-Werk in Casa Grande, Arizona, montiert und derzeit an Kunden in den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten ausgeliefert.MarkenzeichenZukunftsgerichtete AussagenMedienkontakt:preurope@lucidmotors.comDiese Mitteilung enthält Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte der Lucid Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften sowie anderer Unternehmen, die Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "schätzen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "sollen", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "anstreben", "anvisieren", "fortsetzen", "könnten", "könnten", "könnten", "möglich", "potenziell", "vorhersagen" oder anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu Plänen und Erwartungen in Bezug auf den Stealth Look, einschließlich des Zeitplans für die Auslieferung, der Verfügbarkeit, der Spezifikation und der Preisgestaltung sowie des Versprechens der Technologie von Lucid. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, sowie auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder als endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten gedacht und dürfen von Investoren oder Verbrauchern nicht als solche angesehen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen vorausschauenden Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren" in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Lucid auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird, beschrieben sind. Sollte sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, die Lucid derzeit nicht kennt oder die Lucid derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den vorausschauenden Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass spätere Ereignisse und Entwicklungen dazu führen werden, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern. Lucid kann sich zwar dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen von Lucid zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung angesehen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2142601/EU_Lucid_Motors_First_Deliveries_Switzerland_Hero_min.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1080273/LucidMotors_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2142600/EU_Lucid_Motors_First_Deliveries_Switzerland_Range_min.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lucid-beginnt-mit-den-ersten-auslieferungen-des-lucid-air-dream-edition-an-kunden-in-der-schweiz-301865369.htmlOriginal-Content von: Lucid Motors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072629/100908866